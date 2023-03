Gemeinde hat Schäden im Schannenbacher Moor nicht verursacht

Schannenbach. An der Wasserversorgung am Ende des Zufahrtweges zum Naturschutzgebiet Schannenbacher Moor wurden von der Gemeinde Lautertal aus Gründen der Verkehrssicherheit Bäume gefällt und Räumarbeiten durchgeführt. Darüber informierte der Bauamtsleiter Nils Gehbauer in einer Reaktion auf Beschwerden über die Arbeiten in dem Naturschutzgebiet.

In dem Areal liegt ein Pumpwerk, um das ein Zaun gezogen ist. Dort seien Bäume hineingefallen. Zur Verkehrssicherung hätten auch Bäume oberhalb des Pumpwerks gefällt werden müssen, erläuterte Gehbauer. „Zum Entnehmen der Bäume ist der Traktor sogar rückwärts den befestigen Weg hinuntergefahren.“

Gehbauer, aber auch Bürgermeister Andreas Heun sagten, sie wüssten um die Sensibilität des Naturschutzgebiets und betonten, dass bei dort notwendigen Arbeiten darauf geachtet werde, dass keine Schäden in den anmoorigen Bereichen entstehen.

Die in unserem Bericht genannten Schäden seien allerdings nicht durch die Gemeinde verursacht worden. „Als wir mit den Arbeiten begonnen hatten, konnten wir die Fahrrinnen schon sehen“, so Nils Gehbauer. Das sei auch für Naturschutz zuständigen Forstamt mitgeteilt worden. jhs