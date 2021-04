Geldautomat in Lautern wird nicht erneuert

Lautern. Nachdem Anfang Februar von Unbekannten der Geldautomat der Selbstbedienungs-Filiale im Edeka-Markt in Lautern gesprengt und dabei stark beschädigt wurde, hat die Sparkasse Bensheim beschlossen, den Standort zu schließen.

Dort habe es bereits mehrfach Versuche gegeben, den Geldautomaten aufzubrechen, die jeweils mit hohen Schäden verbunden gewesen seien. Daher habe Sparkasse mit der Eigentümerfamilie Jakobi des Supermarktes entschieden, den Standort nicht wieder zu eröffnen, heißt es in einer Mitteilung der Bank.

„Wir bedauern die wiederholten Schäden und die Einschränkungen für die Kundinnen und Kunden des Lebensmittelmarktes“, so Pressesprecher Axel Noé. „Um weitere Einbruchsversuche zu verhindern, schließen wir schweren Herzens diesen Standort.“

Die Bargeldversorgung sei über den Supermarkt weiterhin gewährleistet. Dort könne auch bargeldlos bezahlt werden. In den Filialen in Reichenbach und Gadernheim stünden weitere Geldautomaten zur Verfügung. Darüber hinaus biete die Sparkasse ihren „Bargeld-Service“ an, bei der das Geld nach Hause geliefert wird.

Unbekannte hatten in der Nacht auf den 1. Februar den Geldautomaten gesprengt. Es entstand zwar erheblicher Sachschaden – Geld wurde hingegen keines erbeutet.