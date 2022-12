Lautertal. Zur Herstellung und Instandsetzung von Glasfaseranschlüssen im Auftrag der GGEW wird der Gehweg an der Nibelungenstraße in Lautertal an mehreren Stellen teilweise gesperrt. Dies könne auch mit einem wandernden Halteverbot einhergehen, heißt es von der Lautertaler Gemeindeverwaltung.

Betroffen ist der Gehweg zwischen der Nibelungenstraße 8 in Elmshausen bis zur Hausnummer 798 A in Gadernheim. Die Arbeiten sollen bis zum 22. Dezember abgeschlossen sein. red