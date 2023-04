Geheimnisvolles Gadernheim: Der alte Steinbruch am Rauenstein

Gadernheim. Am Rauenstein bei Gadernheim gibt es einen aufgegebenen Steinbruchbetrieb. Das Gelände hätte sicher das Zeug zu einem sogenannten Hidden Place – einem verborgenen Ort, der einen besonderen Reiz ausstrahlt. Es gab sogar schon die Idee, den Platz als Industriedenkmal zu erhalten. Auf jeden Fall würde er sich sehr gut für Fotos eigenen, wie unsere Beispielbilder zeigen. Die Lautertaler CDU fordert allerdings, die alten Anlagen zumindest zu sichern, damit sich niemand dort verletzen kann. Denn das Gelände, auf dem sich die alten Werkshallen befinden, gehört der Gemeinde. Die hatte es an einen Steinmetz verpachtet, der aber inzwischen verstorben ist. 2020 wurde beschlossen, das Gelände zu verkaufen.Allerdings gab es damals Kritik am Verkaufspreis. koe/Bild: koe

