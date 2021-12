Gadernheim. Traditionell findet am dritten Adventswochenende die Rassegeflügelschau des Gadernheimer Zuchtvereins statt. Wegen der steigenden Zahlen an Coronainfizierten hat sich der Vorstand des Rassegeflügelzuchtvereins nun entschlossen auch für dieses Jahr die Geflügelschau für dieses Jahr abzusagen. „Wir bedauern das sehr“, so Elisabeth Böhm vom Vorstand, „im nächsten Jahr freuen wir uns wieder auf die Besucher, die uns immer unterstützt haben“. jhs

