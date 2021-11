Reichenbach. An die Verbrechen der Pogromnacht wird in Reichenbach am heutigen Dienstag, 9. November, mit einem Gedenkgottesdienst und einer Kranzniederlegung erinnert. Dazu laden die Gemeinde Lautertal und die örtlichen Kirchengemeinden ein.

Der Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Reichenbach beginnt um 18 Uhr. Im Anschluss wird gegen 18.45 Uhr bei der ehemaligen Synagoge in der Bangertsgasse ein Kranz niedergelegt werden. red