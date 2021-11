Gedenken zum Volkstrauertag in Lautertal und Lindenfels

Lautertal/Lindenfels. Zum Vokstrauertag morgen (Sonntag) versammeln sich in zahlreichen Orten die Bürger an den Gedenkstätten für die Opfer von Krieg und Verfolgung.

In Beedenkirchen ist ab 10 Uhr ein Gottesdienst in der evangelischen Kirche. Es handelt sich um die zentrale Feier der Lautertaler evangelischen Gemeinden sowie der politischen Gemeinde Lautertal. Anschließend wird Bürgermeister Andreas Heun am Ehrenmal vor der Kirchen einen Kranz niederlegen. Da am Gottesdienst maximal 60 Besucher teilnehmen können, wird um Anmeldungen gebeten.

In Kolmbach beginnt die Gedenkveranstaltung am Ehrenmal um 13 Uhr. Mitwirken werden der Männergesangverein Sängerbund Kolmbach und der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Kolmbach, wie Ortsvorsteher Kurt Dersch ankündigte.

Der Ortsbeirat von Lautern lädt zu einer Gedenkfeier am Ehrenmal an der Hauptstraße ein. Beginn ist um 13 Uhr. Die Ansprache hält Bürgermeister Andreas Heun. Es werden Sitzmöglichkeiten angeboten. Außerdem kann ein Fahrdienst zu der Feier in Anspruch genommen werden.

Die evangelische Kirchengemeinde Lindenfels lädt für 10 Uhr zu einem Gottesdienst mit Prädikant Johannes Winkler ein. Es gilt die 3 G-Regel, das heißt, dass alle Gottesdienstbesucher einen Nachweis über ihre vollständige Impfung gegen das Corona-Virus oder ihre Genesung vorzeigen müssen. Ungeimpfte benötigen den Nachweis über einen negativen PCR-Test, der längstens 48 Stunden zurückliegen darf.

Während des Betretens des Gotteshauses und beim Singen besteht Maskenpflicht. Auf den Plätzen darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. Im Anschluss an den Gottesdienst ist ab 11.15 Uhr die Gedenkfeier zum Volkstrauertag am Ehrenmal vor der evangelischen Kirche.

Die Ortsbeiräte einiger Lindenfelser Stadtteile werden unabhängig von dem Termin in Lindenfels des Volkstrauertags gedenken und laden hierzu an die jeweiligen Ehrenmäler ein. In Winkel findet die Feierstunde um 9 Uhr, in Schlierbach um 10.30 Uhr und in Seidenbuch um 11.30 Uhr statt.

In Schannenbach ist ab 14.30 Uhr eine Gedenkveranstaltung. Dabei wird am Ehrenmal am Dorfgemeinschaftshaus ein Kranz niedergelegt. Die Veranstaltung ist im Freien gemäß der geltenden Corona-Regeln. jhs/red

