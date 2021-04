Garden of Delight gibt ein Konzert per Internet

Gadernheim. Die Celtic-Folk-Band Garden of Delight um Sänger und Gitarrist spielt erstmals seit vergangenem Herbst wieder vor Publikum – auch wenn sie sich dabei nicht im selben Raum befinden wie ihre Fans. Am Samstag, 8. Mai, strahlt die Band ab 20 Uhr ein Konzert ins Internet aus, aufgenommen im „Studio 4“ in Viernheim.

AdUnit urban-intext1

Wie alle Künstler und Musiker ist auch die Band aus der Region von der Corona-Krise stark gebeutelt. Gab es im vergangenen Sommer zumindest einige Auftritte, zum Teil nur mit Michael Jung und Geiger Dominik Roesch, bedeuteten die steigenden Fallzahlen seit Ende des vergangenen Jahres erst einmal das Aus für jegliche Aktivität auf der Bühne – bis jetzt.

Bei dem Auftritt bekomme die Band Unterstützung von einem Produzenten, der mit Garden of Delight schon das Band-Musical „Finnegan und der Kobold“ mitverwirklichte, erläuterte Jung. Gemeinsam mit seinem Unternehmen stelle dieser Studio und Equipment zur Verfügung.

Neuen Song veröffentlicht

Die Zuschauer werden Bilder aus fünf bis sechs Kameras sehen, kündigte Jung an, dem im Gespräch die Freude über diese Möglichkeit anzumerken war. Wer ein Ticket für das Online-Konzert kauft, erhalte einen Code zum Freischalten und könne sich damit den Auftritt auch noch bis zu 24 Stunden nach dem eigentlichen Ausstrahlungstermin ansehen. Etwa 90 Minuten solle das Konzert gehen.

AdUnit urban-intext2

Auch sonst herrscht keineswegs Stillstand bei Garden of Delight. „Wir arbeiten schon am nächsten Album“, sagt Jung – wobei die Musiker nie zusammen im Aufnahmeraum stehen, sondern ihre Parts einzeln einspielen. „Vieles spiele ich auch selbst ein“, erläuterte Jung. Am vergangenen Freitag veröffentliche die Band eine neue Single: „Lucky Man“, eine Coverversion des Songs der Band Emerson, Lake and Palmer aus dem Jahr 1970. Es soll auch auf dem Online-Konzert zu hören sein.

Parallel hat die Band neue Vertriebswege erschlossen. Einen Großteil der CDs verkauft die Band normalerweise auf ihren Konzerten, die nun wegfallen. Jung hat deswegen den Vertrag der Band mit der Plattenfirma gekündigt und vertreibt die Lieder selbst, und zwar mittlerweile auch auf Plattformen wie Spotify und Amazon Prime. „Es ist lustig: Wenn ich mir anschaue, wo wir am meisten gehört haben, sind südamerikanische Länder ganz vorne“, berichtet Jung.

AdUnit urban-intext3

Ansonsten widmet sich der Mastermind der Band Kanälen wie Facebook, um dafür zu sorgen, dass Garden of Delight im Gedächtnis bleibt. Kürzlich gab es die Möglichkeit für Fans, die 50 beliebtesten Lieder der Band zu widmen. „Mehr als 1000 Fans haben mitgemacht, freut sich Jung. Das Ergebnis sei bereits auf den Musik-Plattformen veröffentlicht. kbw

AdUnit urban-intext4

Info: Karten für das Konzert gibt unter reservix.de im Internet. Sie können auch telefonisch im Kundenforum des BA bestellt werden (Telefon 06251/100816)