Gadernheimer wanderten auf dem Kunstpfad

Gadernheim. Zu einer Wanderung auf dem Kunstpfad bei Fürth trafen sich bei hochsommerlichen Temperaturen Mitglieder und Wanderfreunde des Odenwaldklubs (OWK) Gadernheim. Die Führung der Tour übernahm Elli Ziegenfuß. Vom Jarnacplatz aus ging es mit Pkw zunächst nach Lindenfels.

Auf der OWK-Markierung Rotes Quadrat ging es dann durch die beiden Stadttore am Kappberg vorbei in Richtung Fürth. Die Kunstwerke aus Stein, Holz und Metall entlang des Weges wurden ausgiebig betrachtet, bis es schließlich weiter ging. Kurz vor Fürth bog die Gruppe links ab und gelangte am Schwimmbad vorbei auf dem mit F1 bezeichneten Weg nach Krumbach. Am Seehof vorbei ging es links ab zur Kapphütte.

Der letzte Anstieg nach Lindenfels war eine echte Herausforderung, da es keine schattigen Abschnitte gab. Nach etwa elf Kilometern wurde der Ausgangspunkt der Wanderung erreicht, von wo aus es wieder zurück nach Gadernheim ging. In einem Biergarten in Gadernheim wurde abschließend noch eingekehrt. ak