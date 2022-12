Die Klasse 6Va hat zusammen mit ihrem Klassenlehrer Tobias Pöselt an der Obstbaumaktion des Gewässerverbandes Bergstraße teilgenommen. Ursprünglich sollten vier Apfelbäume rund um den Schulgarten angepflanzt werden. Aufgrund der großen Nachfrage bekam die Klasse aber nur für drei Bäume den Zuschlag. Nachdem Herr Pöselt am Freitag die Bäume in Lorsch abgeholt hatte, begannen die Kinder am Montag mit großer Begeisterung die Bäume zu pflanzen, anzugießen und einen Schutz herzustellen. Die MPS beteiligt sich erstmals an der Aktion. Im Rahmen des GL-Unterrichts haben sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Thema befasst und waren sofort dabei, als es hieß, auch praktisch tätig zu werden.

