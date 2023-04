Gadernheimer Löschzwerge basteln Ostergirlanden

Gadernheim. Ostern steht vor der Tür, und die Löschzwerge der Gadernheimer Feuerwehr haben für den Osterhasen fleißig gebastelt. Nach viel Ausschneiden, Anmalen und Zusammenkleben entstanden Fenstergirlanden aus Hühnern und Ostereiern. Bei den Löschzwergen geht es nicht nur um Feuerwehr und Brandschutzerziehung, auch Spiele, Basteln und gemeinsam Spaß haben stehen auf dem Programm.

Das nächste Treffen ist am Mittwoch, 26. April, in der Zeit von 17 bis 18 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in Gadernheim. Willkommen sind Kinder zwischen fünf und zehn Jahren. red/Bild: Feuerwehr