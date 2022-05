Gadernheimer Landfrauen hoffen auf ein Jahr mir regem Vereinsleben

Gadernheim. Die Gadernheimer Landfrauen blickten bei ihrer Jahreshauptversammlung auf ein wenig ereignisreiches Jahr 2021. Das was durch Corona bedingt noch übrig blieb, lief in den meisten Fällen online ab. Die Resonanz bei der diesjährigen Versammlung in Präsenz war entsprechend groß und der Saal in der Heidenberghalle gut besetzt. Vorsitzende Edda Dingeldein begrüßte die Mitglieder. Bevor die Berichte verlesen wurden, gedachten die Anwesenden der drei Verstorbenen.

Auf der Tagesordnung standen die Tätigkeitsberichte des Vereins sowie der Jugendgruppen. Der Mitgliederstand betrug zum 31. Dezember vergangenen Jahres 147 Erwachsene und 29 Kinder im Verein. Die Jahreshauptversammlung für die Jahre 2019/2020 wurde im August vorigen Jahres durchgeführt. Damals wurde auch der Vorstand neu gewählt. Ende September gab es eine Wanderung zum Kaiserturm mit harmonischem Ausklang, wie Dingeldein berichtete.

Weihnachtsfeier fiel aus

Auch eine zweite Wanderung konnte im November noch stattfinden, doch die geplante Weihnachtsfeier musste kurzfristig ausfallen. Im Laufe des Jahres gab es einige Geburtstage, doch konnte man auch diese nicht so feiern wie vor 2019. Geschenke mussten aufgrund der Pandemie vor der Haustür überreicht werden und das ansonsten gesellige Beisammensein zu diesen Gelegenheiten entfiel ebenfalls. Zu den Geburtstagen kam eine Hochzeit, dazu eine Goldene und eine Silberne Hochzeit.

Die Landfrauen in Gadernheim gehören zu den Gruppen, die ansonsten ein sehr reges Vereinsleben pflegen. Mit großem Bedauern mussten sie auch 2021 auf die üblichen Aktivitäten wie Fastnachtssitzungen, Theateraufführungen, Ausflüge, Vorträge, Koch- und Bastelabende, Grillfeste, Teilnahme an Umzügen, Theater- und Musicalbesucheverzichten. Das fiel allen schwer. Die Landfrauen hoffen nun auf ein deutlich besseres Jahr 2022.

Insgesamt trafen sich die Vorstandsmitglieder im vergangenen Jahr zu fünf Terminen. Erfreulicherweise konnte sich die Gymnastikgruppe zu 18 Terminen treffen und aktiv werden. „Lücken“ für gemeinsame Aktionen gab es auch bei den Turbobienen für eine Bastel- und eine Malveranstaltung in den Monaten Oktober und November. Bei den Jüngeren werden Mädchen im Alter von drei bis zehn Jahren gesucht.

Rechnerin Iris Hiemer gab den Versammelten einen detaillierten Überblick über die Einnahmen und Ausgaben in 2021. Doch wo keine Veranstaltungen sind, fehlt natürlich auch der Umsatz. Ihr wurde von den beiden Kassenprüferin eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt und damit erfolgte die einstimmige Entlastung des Vorstands. Die Kassenprüfung übernehmen ab sofort Elisabeth Keller und Ursula Schmidt.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden sechs Landfrauen für ihr langjähriges Engagement geehrt. Über diese Ehrung freuten sich Helga Bickelhaupt und Sigrid Ross, die den Landfrauen jeweils 50 Jahre zugehören sowie Edda Dingeldein, Elisabeth Böhm, Margit Welker und Marina Weinlich, die seit 25 dem Verein die Treue halten. Edda Dingeldein bedankte sich im Namen des Vorstands für Geleistetes und die vielen helfenden Hände, die während der vergangenen Jahre alles herzhaft anpackten, was im Verein anfiel.

Schon bald und seit längerer Zeit stehen bei den Landfrauen wieder Termine an. Unter anderem sind es das Kaiserturmfest am 29. Mai, am 10. Juni das Fest in der Lautertalhalle im Rahmen der 50-Jahr-Feier und am 25. Juni das beliebte Familiengrillfest.

Die Mehrtagesfahrt findet vom 15. bis 18. September statt, doch mehr wurde dazu noch nicht verraten. cf