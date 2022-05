Gadernheim. In der evangelischen Kirchengemeinde Gadernheim feiert Pfarrerin Marion Mühlmeier am morgigen Sonntag, 15. Mai, einen Gottesdienst. Dabei stellen sich die Konfirmanden der Gemeinde vor. Die Feier in der Kirche beginnt um 9.30 Uhr.

Den Gottesdienst haben die Konfirmanden gestaltet: Clara Hohenstein, Matys Kaczmaryk, Katrin Kredel, Johanna Meyer, Nicolai Rutkowski und Cindy Schorpp (alle aus Gadernheim). red

