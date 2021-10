Gadernheimer feiern in kleinem Rahmen die Kerb

Gadernheim. Die Gadernheimer Kerb wird in einem kleinen Rahmen gefeiert. Das Fest beginnt heute (Freitag) um 19 Uhr mit einem Gottesdienst. Es gilt die 3-G-Regel. Die Fußballfreunde kommen morgen (Samstag) auf ihre Kosten. Ab 15.30 Uhr spielt der TSV Gadernheim gegen die SG Hammelbach/Scharbach. Auf dem Festplatz darf ab 19 Uhr mit einem Kerb-Open-Air gefeiert werden. Einlass ist ab 18 Uhr, es gilt die 3-G-Regel. DJ 4-Finger-Joe und Theken-Tobi“´werden für Stimmung sorgen.

Für eine Kerweredd wird auch gesorgt. Die wird am Sonntag, 10. Oktober, nicht an einem bestimmten Ort dargeboten, sondern es ist ab 12 Uhr eine Tour durch Gadernheim geplant. Der Abschluss des Programms ist am Montag, 11. Oktober, ab 19 Uhr am Haisje am Sportplatz. Die Bensemer Roabdigalle spielen auf. Auch hier gilt die 3 G-Regel. jhs