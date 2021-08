Gadernheimer Arbeiter wollen sich zum Kaffee treffen

Gadernheim. Zum ersten Mal seit Januar vergangenen Jahres traf sich der Vorstand des Arbeitervereins Gadernheim zu einer Sitzung. Diese fand in entspannter Atmosphäre auf der Terrasse des Vorsitzenden Willi Schmidt statt. Auch während der Corona-Beschränkungen wurde versucht, Kontakt mit den Mitgliedern zu halten. So wurden unter anderem an runden Geburtstagen Präsente für die Jubilare an der Haustür abgestellt, und es wurden Adventsgrüße an die Mitglieder verteilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In diesem Jahr ist noch kein Tagesausflug möglich. Der Arbeiterverein plant allerdings, den traditionellen Kaffeenachmittag Anfang Novemberauszurichten. Dabei sollen erstmals wieder alle Mitglieder und Freunde des Vereins zusammenkommen können.

Im Januar soll die Hauptversammlung stattfinden, bei der auch Wahlen auf dem Programm stehen werden. Außerdem ist geplant, im nächsten Jahr einen Wandertag an Fronleichnam und einen Tagesausflug anzubieten. Nachdem Baden-Baden und Bad Ems bereits auf dem Programm standen, ist dann der Besuch der dritten Kur- und Welterbe-Stadt Bad Kissingen vorgesehen.

Die Sitzung wurde mit der Devise des Vereins – „Einer für alle, Alle für einen“ – beendet. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2