Fußballerinnen sammelten Bäume, die Herren Altpapier

Reichenbach. Ein Novum in der bei den Sammlungsaktionen des TSV Reichenbach hat es am Samstag gegeben. Sowohl die Fußballdamen der SG Winterkasten/TSV Reichenbach, sowie die Fußballer waren in Reichenbach unterwegs.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Damen sammelten die ausgedienten Weihnachtsbäme ein, während die Fußballer sich um das Altpapier kümmerten – wobei die zehn Damen entschieden länger mit den Bäumen zu tun hatten.

Holzbauunternehmer Holger Schwan und die Transportgesellschaft Anker aus Messel hatten ihnen die notwendigen Fahrzeuge zur Verfügung gestellt. Ebenfalls neu und positiv war die Möglichkeit, die Bäume zusammen mit der Feuerwehr Elmshausen zu verbrennen.

Container am Sportplatz

Die Fußballer hatten wie immer Autos von Ludwig Beilstein und Klaus Eckstein zur Verfügung. Die Truppe setzte sich zusammen aus Altherren-Spielern, Aktiven – unter ihnen Abteilungsleiter Martin Schneider und Spielertrainer Christian Bauer – und den Jugendspielern Jonas und Lukas Degenhardt sowie bereits zum zweiten Mal Max Murowatz.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Sammlungsergebnis reicht nicht mehr an das Ergebnis früherer Zeiten heran. Das hat verschiedene Gründe. Zum Einen fahren viele Einwohner ihr Papier zu den Containern am Sportplatz. Als wichtiger Grund gilt auch das Anschaffen von Papiertonnen durch viele Haushalte, in der Zeit, als die Sammlungen durch den Verein wegen des geringen Erlöses auf der Kippe standen.

Außerhalb der Sammlungstermine stehen Container zum Abladen von Altpapier am TSV- Sportplatz bereit. Es sollten keine größere Kartonagen und kein Abfall abgeladen werden. Die nächsten vorgesehenen Sammlungstermine sind am 2. April, 2. Juli und 8. Oktober. red