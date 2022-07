Fußballer sammelten Papier

Reichenbach. Bei der Papiersammlung des TSV Reichenbach im Juli waren erstmals auch Spieler des SSV dabei. Grund ist die Bildung der Spielgemeinschaft zwischen den beiden Reichenbacher Vereinen. Als Fahrzeuge stand der Traktor von Jan Niklas Gehbauer und das Auto von Klaus Eckstein zur Verfügung. Diesmal waren neun Fußballer aktiv, angeführt von Abteilungsleiter Martin Schneider.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Sammelergebnis reichte auch diesmal nicht an früherer Zeiten heran. Damals dauerte die Tour der Sammler bis nachmittags, heute endet sie schon am Vormittag. Zum einen fahren viele Bürger ihr Papier selbst zu den Containern am Sportplatz, da sie zu Hause keine Lagerkapazität haben. Zum anderen gibt es in etlichen Haushalten inzwischen Papiertonnen.

Außerhalb der Sammeltermine stehen auch weiterhin Container zum Abladen von Altpapier am TSV- Sportplatz bereit. Dort sollten keine größeren Kartons und auf jeden Fall kein Abfall abgeladen werden, appellieren die Vereinsvertreter. Die nächste Papiersammlung soll im Oktober sein. red