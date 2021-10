Fußballer sammeln Papier ein

Reichenbach. Die Fußballer des TSV Reichenbach sammeln heute (Samstag) wieder Papier in Reichenbach. Das Papier sollte ab 8 Uhr, gebündelt oder in Kartons verpackt, gut sichtbar am Straßenrand bereitgelegt werden. Loses Papier kann nicht mitgenommen werden, Kartonagen nur in haushaltsübliche Mengen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es sollte darauf geachtet werden, dass kein anderer Abfall dem Papier beiliegt. Mit Rücksicht darauf, dass das Papier auf Lkw gehoben werden muss, sollten die Kartons nicht zu groß und schwer sein.

Außerhalb des Sammlungstermins stehen Container zum Abladen von Papier am TSV-Sportplatz bereit. Auch hier darf kein anderer Abfall abgeladen werden. Leider wird immer wieder anderer Abfall, wie Plastik, Glas und Bauschutt in den Papiercontainern gefunden. red