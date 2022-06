Frühschoppen zum Jubiläum vom Reichenbacher Kerweverein

Reichenbach. Erst ein vergleichsweise kurzer Festakt am Abend, dann eine große Party bis weit in die Nacht und am nächsten Vormittag ein zünftiger Frühschoppen: in Reichenbach hat der Kerweverein sein 26-jähriges Bestehen gefeiert. Im Vorjahr stand das eigentliche Vereinsjubiläum im Kalender. Weil es wegen der Corona-Pandemie nicht groß gefeiert werden konnte, wurden die Feierlichkeiten jetzt nachgeholt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Ausklang hatte der Kerweverein eine zünftige Kapelle spendiert, die „Rhein-Neckar Böhmische“ intonierte auf der Bühne moderne Blasmusik.

In Kombination mit einem Frühschoppen wurde eine unterhaltsame Veranstaltung vom Vormittag bis in die frühen Nachmittagsstunden hinein geboten. thz/Bild: Zelinger