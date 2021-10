Reichenbach. Zu einem Frühschoppen lädt der Rassegeflügelzuchtverein Reichenbach am kommenden Sonntag (7. November) in das Vereinsheim Reichenbach ein. Ab 10 Uhr können sich dort alle treffen, die Lust und Zeit haben, bei dem ein oder anderen Getränk miteinander ins Gespräch zu kommen. Zudem gibt es Bratwurst vom Grill. Es gilt die 3 G-Regel. Der Verein hofft, den Frühschoppen zukünftig zu einem regelmäßigen Treffen am ersten Sonntag im Monat machen zu können. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1