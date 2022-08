Frühschoppen bei den Geflügelzüchtern in Reichenbach

Reichenbach. Zu einem Frühschoppen lädt der Rassegeflügelzuchtverein Reichenbach für morgen (Sonntag) in sein Vereinsheim im Höllackerweg in Reichenbach ein. Das kündigte der stellvertretende Vorsitzende René Degenhardt an. Ab 10 Uhr können sich alle treffen, die Lust und Zeit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Der erste Frühschoppen im November war auf großen Zuspruch getroffen. Der Verein hofft, dass sich auch dieses Mal wieder zahlreiche Teilnehmer auf den Weg in den Höllackerweg machen. Zukünftig soll der Frühschoppen zu einem regelmäßigen Treffen am ersten Sonntag im Monat werden.