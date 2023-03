Frühlingskonzert in Reichenbach

Reichenbach. Für morgen (Samstag) um 17 Uhr lädt Christine Hechler zu einem Frühlingskonzert im Pavillon in der ehemaligen Gärtnerei Hechler in der Friedhofstraße 10 in Reichenbach ein. Unter dem Titel „Nun will der Lenz uns grüßen“gibt es Lieder von Blumen und Vögeln.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es werden Werke der Komponisten Mozart, Beethoven, Vivaldi, Grieg, Flotow, Schumann und anderer zu Gehör gebracht. Auch traditionelles Volksliedgut wird im Konzertprogramm geboten.

Mitwirkende sind Christine Hechler (Gesang), Arnold Schäfer (Gesang / Trompete) und Burkhard Dersch (Klavier). Der Eintritt ist frei. Spenden zur Deckung der Kosten werden erbeten. red