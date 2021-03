  Frühjahrsputz am Striethteich in Elmshausen

Elmshausen. Alle Hände voll zu tun hatten die Helfer des Verschönerungsvereins, die sich zum Frühjahrsputz am Striethteich trafen. „Wir treiben den Winter aus“, war das Motto. Es wurden nicht nur die Nistkästen gereinigt und rund um den See die Wege hergerichtet, sondern auch Vorbereitungen für eine neue Bienen- und Schmetterlingswiese getroffen.

Ab jetzt treffen sich die Helfer wieder an jedem ersten Samstag im Monat zum Arbeitseinsatz am See. Der Verschönerungsverein besteht seit 1971 und könnte in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feiern. In welcher Form man den runden Geburtstag des Vereins begehen kann, ist aber noch unklar. df/Bilder: Funck