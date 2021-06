Zur Einweihungsfeier auf dem Sportplatz in Elmshausen trat der Gesangverein Frohsinn auf, in dem unter anderem Philipp Schäfer, Willy Hartmann und Walter Gassmann mitsangen. Danach stellten sich die Spielführer der Turniermannschaften mit der Fußballkönigin und einigen Nachwuchshoffnungen zum Gruppenfoto, bevor Waltraud Embach auch den Anstoß des Turniers vornahm. Auf dem Foto sind am Hang noch deutlich die Abtragungen durch Spaten zu erkennen.

© Mink