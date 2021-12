Lautertal. Der Jugendrat der Gemeinde Lautertal trifft sich am Dienstag, 28. Dezember, zu einer Sitzung in der Heidenberghalle in Gadernheim. Beginn ist um 18.30 Uhr. Auf der Tagesordnung steht zunächst eine Änderung der Präambel der Geschäftsordnung.

Danach geht es um die Beschaffung einer Leinwand für das Freilichtkino und die geplante Verschwisterungsbank. Abschließend wird der Entwurf des Haushaltsplans 2022 der Gemeinde Lautertal beraten werden. red