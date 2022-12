Frauen gestalten Gottesdienst in Beedenkirchen

Beedenkirchen. „Es kommt die Zeit“, lautet der Titel des Gottesdienstes morgen (Sonntag) in Beedenkirchen. Jedes Jahr gestalten und feiern ehrenamtliche Frauen in der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau einen besonderen Gottesdienst in vielen Gemeinden – dieses Jahr erstmals auch in Beedenkirchen. Beginn der Feier in der Dorfkirche ist um 9.30 Uhr.

Im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht das Lied „Es kommt die Zeit, in der die Träume sich erfüllen“ aus dem Evangelischen Gesangbuch, Nummer 560. Seit einigen Tagen schwirrt die Frage „Von was träumst du?“ durch Kindergarten, Projektchor, Mittagstisch und andere dörfliche Gruppen. Das Gottesdienstteam lädt dazu ein, Träume zu leben und sich auf die Suche zu begeben, wo Gottes Zukunft in Geschichte und Gegenwart aufblitzt. Der Advent soll eine Zeit des tätigen Wartens sein, inspiriert von unseren Visionen und Hoffnungen. red