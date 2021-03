Reichenbach. Gesellschaftliches Engagement habe ihm schon sein Großvater vorgelebt, sagt Frank Maus, Fraktionsvorsitzender und Spitzenkandidat der Lautertaler Grünen für die Gemeindevertretung. Seit vergangenem Jahr sind sie nun ein offizieller Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen, nachdem sie sich 1992 als grüne Wählerliste in Lautertal gegründet und bereits nach der Kommunalwahl 1993 ihre parlamentarische Arbeit vor Ort aufgenommen haben.

Maus war von Anfang an dabei, gehörte aber als Abiturient zu den jüngsten Mitstreitern und übernahm zunächst kein Amt. Zwar zog die Grüne Liste bei der Kommunalwahl 1993 gleich auf Anhieb mit einem Stimmenanteil von elf Prozent in die Gemeindevertretung ein, doch unter den ersten vier grünen Gemeindevertretern war Maus noch nicht zu finden. Er begann seine parlamentarische Arbeit als Nachrücker erst gegen Ende der zweiten Legislaturperiode, die von 1997 bis 2001 noch vier Jahre dauerte.

Maus befand sich damals in der Vorbereitungsphase für sein zweites Staatsexamen. Heute ist der Reichenbacher am Studienseminar Heppenheim und bildet im Kreis Bergstraße und im Odenwaldkreis die gymnasialen Lehrkräfte aus. Als nebenamtlicher Lehrer unterrichtet er aber auch noch an der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim und leitet dort zusammen mit Peter Ströbel die Geschichtswerkstatt.

Suche nach Wasserressourcen

Die Wurzeln und Grundlagen seines kommunalpolitischen und ökologischen Engagements sieht Frank Maus sowohl bei seinem Großvater als auch bei seinen Lehrern am Goethe-Gymnasium, wo er sein Abitur gemacht hat. Als Betriebsrat bei der Destag sei sein Großvater gewerkschaftlich engagiert gewesen und habe ihn durch seine Haltung des „Mitmachens und Hinschauens“ sehr geprägt. Aber auch „die tollen Lehrer“ am Goethe-Gymnasium hätten ihm beigebracht, die Welt als gestaltbar zu begreifen.

Ein wichtiges Thema und auch der Einstieg der Grünen ins Parlament sei die Sicherstellung der Lautertaler Trinkwasserversorgung gewesen. Maus erinnert hier an die Einführung einer zentralen Steuerungsanlage als „vorbildliches Projekt“, für das man viel Geld in die Hand genommen habe. Die Quellschüttung von zentraler Stelle zu steuern und dem Wassermeister die Wege zu den einzelnen Quellen zu ersparen, sei „ein Riesenschritt nach vorne“ gewesen.

Längst sei die Wasserversorgung Thema in allen Parteien, doch unterschieden sich die Grünen durch ihren Fokus auf die Eigenversorgung. Aus Gründen der Nachhaltigkeit seien die Grünen gegen eine weitere Intensivierung der Wasserlieferungen aus dem Ried, das auf lange Sicht „trocken gefördert“ werde. „Der Run auf das Riedwasser muss aufhören“ sieht Maus die Zukunft im Schutz der eigenen Quellen und Brunnen sowie in der Suche nach neuen eigenen Ressourcen.

Ein weiteres Thema, das ihm auch persönlich sehr am Herzen liegt, ist die Jugendpflege. Über Jahrzehnte sei hier durch Jugendpfleger Peter Schuster eine fantastische Arbeit gemacht worden, deutlich über den Betrieb eines Jugendzentrums hinaus gegangen sei. Maus verweist auf ein von Schuster aufgebautes „grandioses Netzwerk“, auf ein von allen gelobtes Ferienspielprogramm, die erfolgreiche Kooperation mit Vereinen und der Mittelpunktschule sowie auf das Engagement bei der Betreuung prekärer Familien.

Ruf nach klimaneutraler Kommune

Das Angebot sei aus Spargründen aber stark runtergefahren, der Stellenumfang halbiert und Schuster an anderer Stelle in der Gemeindeverwaltung eingesetzt worden. Das wollen die Grünen ändern und wieder mehr in die Jugendarbeit investieren. Sich um Schwache und Problembeladene zu kümmern sei Prophylaxe und trage dazu bei, größere Probleme zu verhindern. Zu diesem Thema hat es bereits ein Webinar gegeben, ebenso zum Thema Klimaschutz.

Mit einer Photovoltaik-Offensive wollen die Grünen die Gemeinde Lautertal klimaneutral machen. Gemeinsam mit der Energiegenossenschaft Starkenburg geht es darum, mit Hilfe von Fördergeldern die Installation und den Betrieb von PV-Anlagen auf Firmen- beziehungsweise öffentlichen Dächern zu ermöglichen.