Fraktionen würdigen den früheren SPD-Gemeindevertreter Jürgen Machleid

Lautertal. Der kürzliche Tod des ehemaligen SPD-Gemeindevertreters und Ortsvorstehers von Gadernheim, Jürgen Machleid, hat bei seinen ehemaligen kommunalpolitischen Kollegen Betroffenheit ausgelöst. In einer gemeinsamen Erklärung würdigen CDU, Grüne und Lautertaler Bürgerliste Machleid und sprechen den Hinterbliebenen ihre Anteilnahme aus.

LBL-Fraktionsvorsitzende Silvia Bellmann sagte, sie erinnere sich gerne an Machleids Fairness in der parlamentarischen Arbeit: „Die LBL bedauert den plötzlichen Verlust Jürgen Machleids zutiefst und spricht seiner Familie, seinen Freunden und seiner Partei aufrichtige Anteilnahme aus. Wir alle haben einen wertvollen Menschen verloren. Einen Menschen, der sich mit viel Energie für das Wohl unserer Gemeinde über Jahrzehnte eingesetzt hat. Wir werden uns an Jürgen Machleid stets als faire und über die Parteigrenzen hinweg verbindende Persönlichkeit erinnern.“

Für die Lautertaler Grünen kondolierte Fraktionsvorsitzender Frank Maus: „Der Tod Jürgen Machleids kam viel zu früh und erschreckt uns sehr. Seiner Familie sprechen wir unser Mitgefühl aus und wünschen Ihnen viel Trost in diesen Zeiten der Trauer. Jürgen Machleid hat auf vielen Arbeitsfeldern angepackt und seinen Worten stets auch Taten mit dem Herz auf dem richtigen Fleck folgen lassen. In seinem Wirken hat er sich an den Prinzipien sozialer Gerechtigkeit und Solidarität orientiert. Das macht ihn sicher zu einem gesellschaftlichen Vorbild.“

CDU-Parteivorsitzender Carsten Stephan verwies auf die positive Beharrlichkeit in Machleids Wirken: „Der plötzliche und unerwartete Verlust eines sehr geschätzten Kollegen hat uns sehr getroffen und lässt uns alle innehalten. Das engagierte Einbringen von Herrn Machleid sowohl in der Gemeindevertretung als auch im Ortsbeirat Gadernheim und sein tatkräftiges Mitwirken im Gemeindeleben werden uns stets in Erinnerung bleiben. Wir wünschen seiner Familie in dieser schweren Zeit von ganzem Herzen viel Kraft, Stärke, Halt und Liebe.“ red

