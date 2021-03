Elmshausen. Die Bürgerinitiative Schmelzig in Elmshausen will nicht ihre „Pferde vor die grüne Kutsche“ spannen lassen. Der Versuch, Übereinstimmungen der Ziele der Initiative mit denen der Lautertaler Grünen zu erklären, sei „grotesk und zeigt das Dilemma grüner Theorie, gepaart mit nackter Angst vorm Verlust der eigenen Reputation, weil grüne Versprechen mit Füßen getreten werden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Dass die Bürgerinitiative – wie von den Grünen dargestellt – es sich zur Aufgabe gemacht habe, die Entwicklung von Neubaugebieten nach guten ökologischen Maßstäben zu begleiten und so Grundsätze grüner Positionen unterstütze, sei ihr „bis dato nicht bekannt“ gewesen.

AdUnit urban-intext1

Die Initiative bemängelt, dass die Gemeindevertretung Ende Februar die Offenlegung des Bebauungsplanes für den Schmelzig beschlossen hat. Alle Fraktionen hätten keinerlei Interesse gezeigt, die aktuelle Planung zu hinterfragen und „mit Ausnahme einer taktischen Enthaltung bei der SPD“ die zweite Offenlage beschlossen.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Neubaugebiet Bauausschuss gibt grünes Licht für den Schmelzig Aus Sicht der Gemeinde sind beim Neubaugebiet Schmelzig in Elmshausen die Probleme ausgeräumt. Nach dem Gemeindevorstand empfahl am Dienstag auch der Bauausschuss der Gemeindevertretung, die Planung in die erneute Offenlage zu ... Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Sicherheit Sorge vor der Welle aus der Lauter Sind die Einwohner Lautertals ausreichend geschützt vor Hochwasser infolge von Starkregen? Diese Frage treibt den Elmshäuser Wolfgang Vetter um, vor allem mit Blick auf die Neubaugebiete Im Schmelzig und Destag. „Als Konsequenz ... Mehr erfahren

Auch die Grünen hätten mitgestimmt, obwohl sie „den Flächenfraß aufhalten“ wollten. Dazu hätten sie nach Meinung der Bürgerinitiative beim Schmelzig Gelegenheit gehabt, „bei dem mit 15 Wohneinheiten pro Hektar der vom Regionalplan vorgeschriebene Dichtewert deutlich unterschritten wird“. Die Planung werde deswegen sogar vom Kreis und vom Regierungspräsidium „unmissverständlich kritisiert“.

„Vertrauen zerstört“

„Die CDU, die sich 2015 beim ersten Planverfahren noch enthielt, weil sie den Verkehr für die Anwohner nicht für zumutbar erachtete, stimmte jetzt dafür. Höchst interessant ist die Haltung der CDU zu der von der SPD geforderten zusätzlichen Zufahrt zum Baugebiet Destag in Reichenbach von der Steinaue aus. Hier wurden Stimmen laut, man könne den Anwohnern den Verkehr nicht zumuten“, so die Bürgerinitiative. Die CDU habe damit das laut ihrer Wahlkampfbroschüre grundsätzliche Ziel der verständlich nachvollziehbaren Politik für die Bürger „deutlich ramponiert“.

AdUnit urban-intext2

Die Initiative kritisiert, dass die CDU drei Jahre Zeit gehabt habe, Kontakt mit ihr aufzunehmen. Es sei aber nur „aufgrund eines zufälligen Gespräches“ zu einem Treffen gekommen – einen Tag vor der Sitzung des Bauausschusses, als alle Gemeindevertreter bereits informiert gewesen seien, dass die Obere Wasserbehörde die Genehmigung zur Einleitung des Oberflächenwassers in die Lauter erteilt habe. „Seltsamerweise wurde dies mit keinem Wort erwähnt und es erfolgte eine teilweise hitzige, sinnlose und überflüssige Debatte zu diesem Thema. Somit muss sich die BI ernsthaft fragen, mit welcher Zielsetzung die CDU dieses Treffen arrangierte. Das bis dahin vorhandene, wenn auch geringe Vertrauen, wurde damit völlig zerstört.“

Kritik übt die Initiative auch an der Lautertaler Bürgerliste. Die LBL, die für sich in Anspruch nehme, transparent und bürgernah zu sein, habe sich „nicht einmal ansatzweise für die Probleme der Anwohner“ interessiert. Dabei habe sie „umfangreiche Informationen“ erhalten mit dem Hinweis, dass es außer der Entwässerung weitere gravierende Probleme gebe und die Bürgerinitiative für Fragen oder einen Ortstermin zur Verfügung stehe. „Hier hat man es nicht einmal für notwendig erachtet, Kontakt aufzunehmen. Transparenz und Bürgernähe sehen anders aus“, bemängelt die Schmelzig-Initiative, die daran erinnert, dass die LBL selbst aus einer Bürgerinitiative hervorgegangen ist.

Regressansprüche des Investors?

AdUnit urban-intext3

Der Planer habe sich im Bauausschuss eine fehlerfreie Arbeit attestiert mit dem Hinweis, man habe nichts zu verbergen und werde alles offenlegen. Allerdings habe er auf eine Bitte der Bürgerinitiative hin nicht aus dem hydrologischen Gutachten zitieren können. „Dafür korrigierte er ganz nebenbei und werbewirksam, aber wider besseres Wissen, die Vorgaben des Regionalplans von 25 Wohneinheiten pro Hektar auf 20 nach unten, um die geplanten 15 Wohneinheiten pro Hektar geschmeidiger zu machen.“

AdUnit urban-intext4

Dass Bürgermeister Andreas Heun das Planungsverfahren als „vorbildlich“ bezeichnet habe, werfe die Fragen auf, warum der Bürgerinitiative Anfang 2020 die Akteneinsicht verweigert worden sei, die letztendlich doch habe gestattet werden müssen und warum er im Ortsbeirat Elmshausen Anfang 2020 „eine etwas undurchsichtige Äußerung zu möglichen Regressansprüchen des Investors machte, sollte kein Baurecht hergestellt werden können“.

Im Vergleich zu den hitzigen Debatten um andere politische Themen in Lautertal „geben sich alle Fraktionen bei einem höchst prekären Bauvorhaben in der Wasserschutzzone merkwürdig einmütig und handzahm. Im Gesamtbild alles sehr fragwürdige Begleiterscheinungen. Offensichtlich wurde hier Regie im Hinterzimmer geführt. Man ist tatsächlich dabei, den Schutz von Mensch und Umwelt den knallharten Interessen des Investors zu opfern“, befürchtet die Bürgerinitiative. Das Baugebiet sei „ökologischer Irrsinn und ökonomischer Unsinn. Potenzial, dass der aktuelle Bebauungsplan in ein noch größeres Desaster führt als der alte, ist durchaus vorhanden.“ tm/red