Der Naturschutzbund Seeheim-Jugenheim verweist in seiner Kritik an den Zuständen am Felsberg auf den Bewirtschaftungsplan für den Bereich. Darin würden Erhalt und Förderung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegendem Totholz sowie lebensraumtypischen Baumarten in verschiedenen Entwicklungsstufen und Altersphasen als Leitbild definiert.

Die forstwirtschaftliche

...