Folk mit Rainer Scheffler in Elmshausen

Elmshausen. Der Gitarrist und Sänger Rainer Scheffler, der mit Familie seit einiger Zeit in Elmshausen lebt, hat erneut in die Songkiste gegriffen und spielt am morgigen Samstag, 14. Mai, ab 19 Uhr unter dem Titel „Down the Road“ ein Konzert mit Folk, Country und Blues im Elmshäuser Nibelungen-Kunst-Palast von Karin Wissig.

Scheffler verspricht für das insgesamt zweistündige Konzert viel Abwechslung mit Songs von Rory Gallagher, Ramblin’ Jack Elliot sowie Bob Dylan.

Der Eintritt ist frei. Rainer Scheffler bittet aber um Spenden für das Tierheim Heppenheim und das Soziale Tiernetz Bensheim. red

