Lautern. Die Sportgemeinschaft Lautern lädt zu einem Flohmarkt rund ums Kind“ ein. Der Markt am Samstag, 30. April, auf dem Sportplatz in Lautern wird in der Zeit von 10 bis 13 Uhr geöffnet sein.

Tische bis drei Meter Länge dürfen mitgebracht werden, alternativ auch Decken. Regen- und Sonnenschutz müssen die Verkäufer selbst stellen. Außerdem ist je ein Kleiderständer erlaubt. red

Info: Weitere Informationen und Anmeldung unter sg-lautern.de/flohmarkt

