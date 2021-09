Flohmarkt in Lautern diesmal unter freiem Himmel

Lautern. Der Rasen, auf dem die Fußballer der SG Lautern üblicherweise ihre Heimspiele austragen, verwandelte sich in ein Flohmarktgelände. In Nicht-Corona-Zeiten ist der Markt „Alles rund ums Kind“ der Sportgemeinschaft in der Festhalle. Jetzt wich das Organisationsteam ins Freie aus.

Die Anbieter konnten sich im Internet anmelden und für eine Standgebühr ihre Waren anbieten. Insgesamt 35 Anmeldungen gab es für den Termin. Für die Verpflegung von Anbietern und Besuchern sorgten die Veranstalter mit belegten Brötchen, heißen Würstchen und Waffeln sowie Kuchen und Getränken im Vereinsheim. tn/Bild: Neu