FFW Beedenkirchen zieht Bilanz

Beedenkirchen. Die Freiwillige Feuerwehr des Lautertaler Ortsteils Beedenkirchen lädt für den 17. September, Freitag, zu ihrer Jahreshauptversammlung ein. Wie Peter Eckel in seiner Einladung an die aktiven und passiven Mitglieder schreibt, findet die Sitzung ab 20 Uhr in der Fahrzeughalle des Feuerwehrgerätehauses Beedenkirchen statt.

Auf der Tagesordnung stehen die Jahresberichte des Vorsitzenden, des Wehrführers, des Jugendwartes sowie des Rechners. Neuwahlen stehen in diesem Jahr nicht auf der Agenda, lediglich die Kassenprüfer müssen neu benannt werden. Die Hauptversammlung bildet überdies den Rahmen für Ehrungen und Beförderungen.

Die Aktiven unter den Teilnehmern der Sitzung werden darum gebeten, ihre Uniformen zu tragen. red