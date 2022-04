Feuerwehr Reichenbach befreit Eule aus Kamin

Reichenbach. Zu einer ungewöhnlichen Tierrettung ist die Feuerwehr Reichenbach am Sonntag um 14.25 Uhr alarmiert worden. Eine Eule steckte im Kamin eines Hauses am Kochengraben in Reichenbach fest, wie die Brandschützer mitteilen.

Ursprünglich hätten sich insgesamt drei Eulen im Kamin befunden, eine davon sei aber bereits tot und eine weitere geschwächt gewesen, so dass sie bis ans untere Ende des Kamins fielen. Diese beiden Vögel hätten die Bewohner des Hauses schon vor Eintreffen der Feuerwehr durch die Wartungsklappe aus dem Kamin entfernt, heißt es von der Feuerwehr. Die dritte Eule habe sich ungefähr auf halber Höhe festgekrallt.

Nach kurzer Beratung mit dem ebenfalls alarmierten Schornsteinfeger hätten die Einsatzkräfte versucht, die Eule durch Klopfen am Kamin aufzuscheuchen. Dies gelang: Die Eule verließ aus eigener Kraft den Kamin und flog nach einer kurzen Ruhepause weg, heißt es im Einsatzbericht. red

