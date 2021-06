Felsenmeer-Informationszentrum soll Anfang Juni öffnen

Reichenbach. Das Team des Felsenmeer Informationszentrum ist sehr zuversichtlich, abhängig von den Infektionszahlen und den gültigen Corona-Regelungen, schon Anfang Juni öffnen zu können und die erweiterte Ausstellung des Museums zu präsentieren. Führungen, Rallyes und Kindergeburtstage im Felsenmeer können im Laufe des Junis wieder gebucht werden.

Zur Eröffnung steht auch ein überarbeitetes Verkaufssortiment und weiterführende Literatur zum Felsenmeer zur Verfügung, welches auch auf postalischen Weg erworben werden kann, solange das Zentrum noch geschlossen ist (felsenmeer-zentrum.de/downloads.html).

Naturfotos werden ausgezeichnet

Da gerade am Wochenende das Naturschutzgebiet seit der Coronapandemie von Besucherströmen geradezu überrannt wird, weist das Team des FIZ darauf hin, dass unter der Woche und an Schlechtwetter Tagen die Natur im Naturschutzgebiet Felsberg in den Blickpunkt rückt und daher ein Besuch besonders lohnenswert ist.

Um das vom Klimawandel und Tourismus gezeichnete Flora-Fauna-Habitat Natura 2000 Naturschutzgebiet des Felsbergs zu schützen, bittet das Team alle Besucher, auf den Wegen zu bleiben, achtsam zur Natur zu sein und den eigenen Müll wieder mit zu nehmen. Die Brücke über das Felsenmeer, Teil des Nibelungensteigs ist gesperrt, alle weiteren Wanderwege sind frei zugänglich.

Für einen Besuch abseits der Stoßzeiten spreche auch der gelungene Schnappschuss eines moosbedeckten Steins an einem ruhigen Tag im Felsenmeer von Frank Schwabe, das die Natur und Seele des Naturschutzgebietes offenbare, heißt es weiter.

Weitere Fotos und Leserbriefe seien sehr willkommen. Ist eine Veröffentlichung in der Galerie der Homepage des Informationszentrums erwünscht, ist zusammen mit den Kontaktdaten eine schriftliche Genehmigung erforderlich. Das schönste Foto wird zu Saisonende prämiert. red

