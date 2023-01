Die baufällige Brücke über das Felsenmeer soll noch vor der neuen Saison abgerissen werden. Das berichtete der Leiter des Lautertaler Bauamtes, Jan-Niklas Gehbauer. Offizieller Saisonstart im Informationszentrum soll am 2. April sein. Der Auftrag für den Abriss sei noch im alten Jahr an eine Firma aus Lindenfels gegangen, so Gehbauer.

Um den Abriss hatte es eine längere politische

...