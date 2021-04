Feierlichkeiten lockten Prominenz nach Lautertal

Lautertal. Nie zuvor hatten so viele Vertreter aus Politik und Gesellschaft Lautertal die Ehre erwiesen, wie bei der Besieglung der Partnerschaft zwischen Lautertal und Radlett am 2. Mai 1981 in Lautertal. Bei strahlendem Sonnenschein, nachdem es tags zuvor noch geschneit hatte, fand die Unterzeichnung der Verschwisterungsurkunden in Reichenbach auf der Kirchentreppe als Bühne statt.

Der Straßenbereich davor war während der Feier für den Verkehr gesperrt. Auf dem so entstandenen großen Platz hatten sich neben den zahlreichen Gästen aus England und Frankreich viele Lautertaler versammelt. Auf dem Marktplatz war für das Luftwaffenmusikcorps aus Karlsruhe eine Bühne aufgebaut. Weitere musikalische Beiträge servierten der Kinderchor Lautertal unter Leitung von Gertraut Kramolisch und die Volksmusikgruppe von Helga Schmitt.

Der damalige Vorsitzende des Lautertaler Verschwisterungsvereins APEG, Helmut Lechner, begrüßte eine lange Liste von Ehrengästen. Zunächst den Ersten Beigeordneten Lautertals in Vertretung von Bürgermeister Josef Weitzel, Peter Bauer. Aus England hieß Lechner den Vorsitzenden des Aldenham Parish Councils, Harry Rawlings, den Vorsitzenden des Verschwisterungsvereins RAIFA, Paul Marley, sowie die Vertreterin des British Councils in London, Bridget Thompson und den britischen Generalkonsul J.W. Hudson willkommen. Aus Lautertals damals noch zukünftiger französischer Partnerstadt Jarnac waren Bürgermeister Maurice Voiron mit Jean Roullet, und Bernard Hine als Vorsitzende des dortigen Verschwisterungskomitees zur Feier gekommen.

Die Liste der deutschen Ehrengäste führte der Präsident des Hessischen Landtages, Hans Wagner an, gefolgt von Landrat Lothar Bergmann, der Abgeordneten des Europäischen Parlaments, Heidemarie Wieczorek-Zeul, dem Bundestagsabgeordneten Klaus Kübler und dem Vorsitzenden der Lautertaler Gemeindevertretung, Ludwig Sauer.

Appelle an die Jugend

Der Erste Beigeordneter Peter Bauer rief besonders die Jugend dazu auf, Steine auf dem Weg zu einem vereinten Europa wegzuräumen, was in Lautertal nicht schwerfallen dürfte, da man ja gelernt habe, mit Steinen umzugehen.

Auch Harry Rawlings sprach vor allem die Jugend an. Er forderte die Lautertaler auf, mit ihren Kindern nach Radlett zu kommen und Teil der europäischen Gemeinschaft zu werden. Er freue sich, auch die deutsche Verschwisterungsurkunde unterzeichnen zu dürfen.

Dann unterzeichneten Rawlings und Bauer die deutsche Version der Verschwisterungsurkunden. Danach wies der Königlich-Britische Generalkonsul darauf hin, dass man nicht nur gemeinsame Probleme, sondern auch Probleme miteinander weiterhin ohne kriegerische Auseinandersetzungen lösen müsse.

Landrat Bergmann brachte seine Freude zum Ausdruck, der Besieglung einer Freundschaft beiwohnen zu dürfen. Dass man mit Verschwisterungen auf dem richtigen Weg sei, bestätigte Bürgermeister Maurice Voiron (Jarnac), dessen Gemeinde damals schon seit 20 Jahren mit der schottischen Gemeinde Dalkeith verschwistert war.

Von der Unterzeichnung auf der Kirchentreppe leitete das Luftwaffenmusikkorps mit weiteren musikalischen Beiträgen zu Taufe der Verschwisterungslinde auf dem Marktplatz über. Der Baum wurde von den Bürgermeistern und den Verschwisterungsvereinsvorsitzenden mit Wasser aus Gewässern in Lautertal, Radlett und Jarnac getauft. Hierzu bot der Lautertaler Kinderchor mit der Volksmusikgruppe Lautertal ein extra für diesen Anlass komponiertes Lied.

Ein kräftiges Hipp-Hipp-Hurra sowie deutsche und britische Nationalhymnen schlossen den Festakt ab. Im Rathaus konnten sich anschließend alle Ehrengäste in das Goldene Buch der Gemeinde Lautertal eintragen. koe