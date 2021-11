Fastnachts-Auftakt bei trübem Wetter in Elmshausen und Reichenbach

Reichenbach. Etwas fastnachtliche Stimmung am gestrigen trüben Nebeltag überbrachten vier Damen des Verschönerungsvereins Reichenbach gestern ab 11.11 Uhr. Im Heckenwiesenweg in Elmshausen und am neuen Marktbrunnen in Reichenbach (unser Bild) fanden sich wegen des nasskalten Wetters allerdings nur wenige Zuhörer und Mitsingende ein. Der Versuch, in einer schwierigen Zeit etwas Farbe in den Alltag zu bringen und daran zu erinnern, dass die Fastnachtskampagne eröffnet ist, ist auf jeden Fall gelungen.

Irene Gorka und Petra Baumbach mit ihren Instrumenten hatten gesangliche Unterstützung durch Jutta Kaffenberger und Uta Kindinger. Es erklangen Stimmungslieder wie „Wer hat so viel Pinkepinke“, „Gell, du hast mich gellegern“ und „Wenn das Wasser im Rhein goldener Wein wär“ sowie „Es gibt kein Bier auf Hawaii“ und „In München steht ein Hofbräuhaus“. koe/Bild: koe