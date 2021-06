Viele unterschiedliche Gaben werden für das Funktionieren einer Gemeinschaft benötigt. Das machte Pfarrer Reinald Engelbrecht in seiner Predigt am Sonntag der Kirchenvorstandswahl am Beispiel Beedenkirchens deutlich und forderte dazu auf, im Wahllokal die Stimme abzugeben und mitzubestimmen, wer in den kommenden sechs Jahren einen Platz haben wird im Kirchenvorstand.

Als der

...