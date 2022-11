Lautertal. Weiterhin ruhiges und schönes Herbstwetter macht den Odenwald zu einem attraktiven Ausflugsziel. Trotz einer leichten Eintrübung am kommenden Wochenende erwarten die Meteorologen keine nachhaltige Abkühlung, so dass weiterhin die bunte Farbenpracht in der Natur bewundert werden kann. Unser Bild zeigt einen Wanderweg zwischen dem Hofgut Hohenstein und Elmshausen. red/Bild: koe

