Fahrt nach Neunkirchen

Reichenbach. Der Verschönerungsverein Reichenbach (VVR) lädt alle Interessenten zur Mitfahrt zum Weihnachtsmarkt in Neunkirchen am Samstag (3. Dezember) ein. Gedacht ist dabei besonders an diejenigen, die alleine keine Möglichkeit haben, diese vorweihnachtliche Veranstaltung zu besuchen oder auch mal das Auto stehenlassen wollen.

Gefahren wird mit einem Bus der Linie MO2 um 15 Uhr ab Marktplatz Reichenbach. Die Rückfahrt erfolgt ebenfalls mit dem Linienbus um 18.30 Uhr ab Neunkirchen, so dass man um 19 Uhr wieder in Reichenbach sein wird. Die Rückkehr ins eigene Heim muss jeder dann selbst organisieren. koe