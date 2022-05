Fahrt nach Jarnac

Lautertal. Wie der Schriftführer des Lautertaler Verschwisterungsvereins Apeg, Thomas Maul, mitteilt, ist aus der französischen Partnerstadt Lautertals, Jarnac, eine Einladung zum französischen Nationalfeiertag am 14. Juli eingetroffen. An die Charente gereist werden soll demnach vom Mittwoch, 13. bis Montag, 18. Juli. Die Teilnahme an den Feierlichkeiten des Nationalfeiertages in Jarnac hat schon Tradition in Lautertal, musste aber wegen Corona mehrfach ausfallen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Programm sieht für den 13. Juli die Anreise der Gäste, deren Begrüßung und ein Abend in den Gastgeberfamilien vor. Am Nationalfeiertag sollen ab 10 Uhr die Verschwisterungsurkunden im Rathaus erneuert werden. Danach geht es zu einem Picknick, das in ein gemeinsames Abendessen übergehen wird. Gemeinsam will man sich dann das traditionelle Feuerwerk zum Nationalfeiertag gegen 22 Uhr ansehen.

Für den folgenden Tag ist ein Ausflug nach Aubeterre vorgesehen. Abends wird eine Lichtspielshow in Bourg/Charente geboten. Das Programm am 16. Juli beginnt mit einem Jarnac-Rundgang. Am Abend findet der offizielle Verschwisterungsball statt. Die Gestaltung des 17. Julis liegt in den Händen der Gastfamilien. Am nächsten Tag wird dann die Heimreise angetreten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dem Schriftführer liegt ein Kostenvoranschlag für einen Reisebus vor. Falls 30 Lautertaler mit nach Frankreich fahren würden, wäre die Tour finanziell leistbar. Daher sollten sich Interessenten bei Thomas Maul (Tel.: 06254 / 3336) anmelden, damit festgestellt werden kann, ob ein Bus geordert wird. koe