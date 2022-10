Erz wird nach Art der Kelten geschmolzen

Reichenbach. Zwischen dem 12. und 16. Oktober lohnt sich der Weg zum Felsenmeer bei Reichenbach einmal mehr. Als Rahmenprogramm zur Ausstellung „Kelten Land Hessen – Die Kelten an der Bergstraße“ im Museum Bensheim startet dann nämlich ein nicht ganz alltägliches Experiment, das nur durch die Zusammenarbeit zahlreicher Kooperationspartner möglich wird.

Die Arbeitsgemeinschaft Altbergbau Odenwald und das Museum Bensheim führen – unterstützt durch die Gemeinde Lautertal, das Felsenmeer-Informationszentrum, die Hessen-Archäologie (Bezirksarchäologie Darmstadt) und den Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald – auf dem Parkplatz des Felsenmeer-Informationszentrums ein Experiment zur Verhüttung – der Gewinnung von Eisen aus Odenwälder Erz – im „Rennofen“ durch. Höhepunkt der Veranstaltung ist der 16. Oktober, wenn der Ofen in Betrieb genommen wird.

Temperaturen von 1200 Grad

Die Verarbeitung von Eisenerz im Rennofen war die von der Eisenzeit bis in das Hochmittelalter übliche Form der Verhüttung von Eisenerz in der Region. In einem kaminartig aufgebauten Lehmofen wurden vorbehandeltes, oxidisches Erz und Holzkohle gemischt eingefüllt und bei Temperaturen um 1200 Grad Celsius zu schmiedbarem Eisen und Schlacke verhüttet.

Während im chemischen Reduktionsprozess das Eisen einen schwammartigen Körper (die sogenannte Luppe) bildete, sammelten sich die restlichen Gesteinsbestandteile als Schlacke in flüssiger Form und konnten abgestochen werden. Der Begriff Rennofen leitet sich also vom Trennprozess durch das „Ausrinnen“ der Schlacke aus dem Ofen her.

Aufbau ab Mittwoch

Die Arbeitsgemeinschaft Altbergbau Odenwald arbeitet im Experiment mit echtem Odenwälder Eisenerz aus dem Michelstädter Raum. Das Experiment dient nicht nur Schau-, sondern auch Forschungszwecken, denn die Verwertbarkeit des Erzes und die Eigenschaften der im Prozess entstehenden Schlacke soll anschließend mit Geländebefunden verglichen werden, schreiben die Veranstalter.

Während der kommenden Woche wird der Ofen nach einigen Vorbereitungsarbeiten voraussichtlich zwischen Mittwoch und Samstag auf einem abgesperrten Parkplatzteil des Infozentrums entstehen. Da das Projekt ehrenamtlich durchgeführt wird, sind die Mitarbeiter am späteren Nachmittag vor Ort und stehen dann für Fragen gerne zur Verfügung.