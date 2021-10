Erstmals siegt ein Mann beim Schnauzturnier der Elmshäuser Feuerwehr

Elmshausen. Mit deutlicher Führung von120 Punkten hat Steven Rutow das vierte Schnauzturnier der Freiwilligen Feuerwehr Elmshausen gewonnen und somit als erster Mann den Wanderpokal mit nach Hause genommen. Aus den Turnieren zuvor waren immer Frauen als Sieger hervorgegangen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Spielorganisator Markus Pink hatte bei seiner Begrüßung im Feuerwehrgerätehaus nicht nur die Turnier-, sondern zuvor auch die 2-G-Regeln erläutert, unter denen die Veranstaltung ablief. Nach einem Jahr Corona-Pause sei man froh, sich wieder in gemütlicher Runde, allerdings mit begrenzter Teilnehmerzahl, treffen zu können.

Die Spieler wurden in sechs Vierergruppen aufgeteilt, deren Zusammensetzung für die weiteren Runden neu gezogen wurde. Platz zwei konnte mit Daniela Pöschl wieder eine Frau belegen, die 116 Punkte erreichte. Auf Platz drei kam Alex Braun im Stechen mit Fabian Kaffenberger, beide hatten 112 Punkte erspielt. Den letzten Platz belegte mit 64 Punkten Lara Drießnack, Sie verlor im Stechen gegen Andreas Czyrt. Als Trostpreis bekam sie einen Schnaps und ein Kartenspiel zum Üben bis zum nächsten Jahr.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Narrentum Erneut keine Kolping-Fastnacht in Heppenheim Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Ehrung Auszeichnung für Lebensretter aus Biblis Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Rodau Gelungener Auftakt zur Rodauer Kerb Mehr erfahren

Spielleiter Pink dankte den Spielern für ihre Teilnahme an dem schönen gemeinsamen Abend. Ferner dankte er allen Helfern, die es erst ermöglichten, wieder ein tolles Turnier auf die Beine zu stellen. Sein Dank ging an Wehrführer Ralf Kindinger sowie an die Firmen und Vereine, die attraktive Preise zur Verfügung gestellt hatten. Nun hoffe man, im nächsten Jahr ein Schnauz-Turnier wieder mit einer größeren Teilnehmerzahl durchführen zu können. koe

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2