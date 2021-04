Erste Sitzung des neuen Ortsbeirats

Gadernheim. Die konstituierende Sitzung des Gadernheimer Ortsbeirates findet am kommenden Dienstag, den 4. Mai statt. Sie beginnt um 18.30 Uhr in der Heidenberghalle und die Gadernheimer sind dazu willkommen. Wie Ortsvorsteher Peter Bünau in seiner Einladung formuliert werden an diesem Abend die ausscheidenden Mitglieder des Gremiums (Jürgen Machleid, Reinhard Schmidtke, Peter Bormuth) verabschiedet und die neuen Ortsbeiratsmitglieder (Karl Josef Kuhn, Karl Hans Essinger, Melanie Blümel, Hans-Jürgen Ramge) begrüßt.

An diesem Abend gilt es, neuen Ortsvorsteher von Gadernheim und seinen Stellvertreter zu wählen. Zur Wahl stehen auch der Schriftführer und sein Stellvertreter. jhs