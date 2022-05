Die ersten Schritte zum notwendigen Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Gadernheim werden derzeit unternommen. Dies war bei der Jahreshauptversammlung des Feuerwehrvereins zu erfahren. Allerdings gilt es noch so manche Hürde zu nehmen, bis es zur Umsetzung kommen kann. „Es kommt langsam Bewegung in die Sache“, formulierte Wehrführer Peter Degenhardt.

Den Anstoß gab nun eine Begehung

...