Zweimal in der Woche am Dienstagnachmittag und Donnerstagvormittag steht die Bürotür in der Pfarrscheune in Beedenkirchen offen. Pfarrsekretärin Ellen Bergoint ist dann für alle Beedenkirchner in Bezug auf Kirchenangelegenheiten vor Ort ansprechbar. „Einen Termin brauchen meine Besucher im Normalfall nicht“, wie Ellen Bergoint erklärt. Während des Corona-Lockdowns war zuvor ein Telefonanruf

...