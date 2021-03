Reichenbach. Der BA-Artikel „Mit den Motorrädern durch den Odenwald“ vom 22. März hat Richard Meckel, Mitglied des Odenwälder Motorsportclubs Reichenbach, dazu veranlasst, in seinem Archiv zu blättern. Dabei fand er ein Foto aus den Galnzzeiten der Geländefahrten vom OMC-Clubheim im Höllacker. Die Veranstaltung am 3. Oktober 1976 mit Start und Ziel auf dem Clubgelände der Reichenbacher Motorsportler wurde in dem genannten Artikel als „einmalig“ bezeichnet. Das 45 Jahre alte Foto weckte in Meckel schmerzliche Erinnerungen, da das damalige Clubhaus später einer Abrissverfügung der grünen Kreisbeigeordneten Eva-Maria Krüger zum Opfer fiel.

Der Tag selbst ist Meckel in guter Erinnerung. Die Aufnahme mit den beiden Mannschaften der OMC-Geländefahrer entstand nach dem Zieleinlauf der Wertungsfahrt.

Ein Fahrer wird heute 85

Die 210 Kilometer, also fünf Runden von je 42 Kilometern und eine Fahrzeit von mehr als sieben Stunden, sieht man den Gesichtern von Fritz Becker, Jürgen Jährling, Richard Meckel, Thomas Herz, Heinz Roth und Werner Röder auf dem Foto nicht an. Die Reichenbacher Fahrer standen unter großem Druck, da am Knodener Pflaster „halb Reichenbach“ stand und die Durchfahrt kritisch beobachtete. Wer hier nicht absteigen musste, erntete den Beifall der Zuschauer. Besonders das „Knodener Pflaster“, die steinige „Schliefenbach“ und das Schlammloch unterhalb des „Aspenforstes“ verlangten den Fahrern alle Kräfte und fahrerisches Können ab. Diese ADAC- Odenwaldfahrt war bei schlechtem Wetter wegen ihres hohen Geländeanteils eine der härtesten, aber auch schönsten Veranstaltungen in Deutschland.

Wie Meckel weiter berichtet, waren Werner Röder und er selbst im Jahr zuvor DMV Hessenmeister in ihren Klassen und zusammen mit dem leider verstorbenen 1. Vorsitzenden des OMC, Jürgen Jährling, Hessischer Mannschaftsmeister geworden.

Ein weiterer Anlass, an die alten Zeiten zu erinnern ist für Meckel der zweite Fahrer von rechts, Heinz Roth, aus Auerbach. Dieser feiert am heutigen Montag seinen 85.Geburtstag. Sein Leben sei geprägt vom Motorsport, betont der Reichenbacher OMCler. Etliche Titel, darunter zwei Deutsche Meistertitel in der Gespannklasse auf Zündapp KS 601 mit dem mittlerweile verstorbenen Wormser Volker Schach in den 60er Jahren kann er verbuchen. Zu diesem Geburtstag gratulieren die ehemaligen Mannschaftskollegen Heinz Roth herzlich.