Erinnerungen an den Aussichtsturm bei Knoden

Knoden. Es ist erstaunlich, wie viele Postkarten mit dem am 26. August 1886 eingeweihten Ernst-Ludwig-Turm in Knoden gestaltet wurden. Dieses Exemplar wurde im Jahr 1893 nach Gießen verschickt. Den von der Bensheimer Sektion des Odenwaldklubs auf dem Gipfel des Knörschhügels errichteten Aussichtsturm hatte eine Fachfirma in Dresden konstruiert. Das Bauwerk war 20 Meter hoch. Innerhalb eines Jahres erklommen 5500 Personen die Eisenkonstruktion. Gekostet hatte der Turm 5406 Mark. Als der Odenwaldklub keine Mittel mehr für Reparaturen und den Anstrich aufbringen konnte, wurde der Ernst-Ludwig-Turm 1922/23 abgerissen und verschrottet. koe/Bild: Koepff

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1